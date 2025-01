Ligue des Champions : Le but de Mbappé contre Salzbourg (vidéo)

Real Madrid vs Salzburg

Kylian Mbappé a encore brillé ce mercredi en Ligue des Champions. Découvrez son but opportuniste face à Salzbourg, preuve de sa forme éclatante.

Kylian Mbappé continue de marquer les esprits, match après match. Ce mercredi soir, sur la pelouse de Salzbourg, l’attaquant du Real Madrid a une fois de plus démontré son opportunisme et sa détermination. Dès le début de la seconde période, à la 48e minute, il a inscrit le troisième but des siens, scellant le sort des débats.

L’action est partie d’une pression incessante exercée par Mbappé sur un défenseur autrichien, qui, sous la panique, a délivré une passe mal assurée à son gardien. Ce dernier, en tentant de contrôler le ballon, s’est emmêlé les pinceaux, permettant au Bondynois de surgir et de lui subtiliser la balle. Avec sang-froid, le numéro 9 merengue a ensuite glissé le ballon dans le but vide, confirmant une fois de plus son rôle d’homme clé dans l’attaque madrilène.

AFP

Un Mbappé toujours en feu

Avec ce but, Mbappé prolonge une série impressionnante. Il s’agit de son cinquième but lors des quatre derniers matchs. Depuis le 12 janvier, l'international tricolore marque à chaque rencontre, toutes compétitions confondues. Son compteur personnel affiche désormais 19 réalisations et 4 passes décisives cette saison, un bilan qui témoigne de son influence grandissante au sein du Real Madrid.

Face à Salzbourg, Mbappé n’a pas seulement brillé par son but, mais aussi par son activité sur le front de l’attaque. Toujours en mouvement, il a constamment mis en difficulté la défense adverse. Avant lui, Rodrygo avait signé un doublé pour permettre au Real de prendre le contrôle du match. Mais le but de Mbappé, par son intensité et son opportunisme, restera certainement comme l’un des moments forts de cette rencontre.

Avec des performances de haut vol et une régularité impressionnante, Kylian Mbappé s’affirme comme l’un des meilleurs attaquants du moment. Découvrez en vidéo ce but qui reflète parfaitement son état de grâce actuel.