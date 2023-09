Champion d’Espagne, le FC Barcelone a envoyé la liste de ses joueurs retenus pour disputer la Ligue des champions à l’UEFA.

Le FC Barcelone va disputer la Ligue des champions cette saison 2023-2024. En effet, quelques jours après le tirage au sort, le champion d’Espagne envoie à l’UEFA, sa liste des joueurs retenus pour disputer la compétition.

27 joueurs, dont trois recrues estivales

Après le tirage au sort de Ligue des champions de l’UEFA, le FC Barcelone a eu connaissance de ses adversaires. En effet, les champions d’Espagne sont logés dans la poule H en compagnie du FC Porto, du Chakhtar Donetsk et Antwerp, ce dernier qui est à sa première participation.

Eliminés de façon précoce la saison dernière, les Culés visent le sommet cette saison en Ligue des champions. En effet, la formation catalane dirigée par Xavi Hernandez, a fourni, lundi, la liste des joueurs retenus pour la Coupe aux grandes oreilles. Ils sont au nombre de 27 footballeurs, qui ont eu la confiance du coach espagnol, dont les recrues estivales, João Cancelo, Ilkay Gündogan et João Félix.

« Au-delà des 19 joueurs de l’équipe première, on retrouve 8 membres du Barça Atlètic, Ander Astralaga, Lamine Yamal, Ángel Alarcón, Marc Casadó, Fermín López et Aleix Garrido (Barça Atlètic) ainsi que Pau Cubarsí et Diego Kochen, des U19A du Club. Ils font partie de la liste B, sur laquelle peuvent être inscrits les joueurs nés entre 2003 et 2007, qui ont déjà fait partie d’une liste de joueurs convoqués de Xavi », a communiqué le FC Barcelone pour expliquer la liste.

Rappelons que le FC Barcelone commence sa campagne en Ligue des champions par la réception des Belges d’Antwerp, le 19 septembre prochain. Le Camp Nou servira de cadre à ce match à partir de 21h.

Voici la liste du Barça pour la Ligue des champions :

Ter Stegen, João Cancelo, Balde, Ronald Araujo, Iñigo Martínez, Gavi, Ferran Torres, Pedri, Lewandowski, Raphinha, Iñaki Peña, João Félix, Christensen, Marcos Alonso, Oriol Romeu, Sergi Roberto, Frenkie De Jong, Gündoğan, Jules Koundé, Ander Astralaga, Lamine Yamal, Ángel Alarcón, Marc Casadó, Diego Kochen, Fermín López, Pau Cubarsí, Aleix Garrido.