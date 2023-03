Ligue des Champions : Klopp estime les chances de Liverpool de passer à 1%

Ce mercredi, Jürgen Klopp s'est montré assez réaliste quant aux chances de Liverpool de se qualifier après la défaite (5-2) à l'aller face au Real.

Les chances de Liverpool de se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions sont minces, très minces. Balayés (5-2) à domicile par le Real Madrid au match aller, les Reds devront réaliser un exploit encore jamais vu au Stade Santiago Bernabeu ce mercredi, sans doute bien plus compliqué que la remontada réalisée face au FC Barcelone en demi-finale de l'édition 2019.

1% de chance pour Jürgen Klopp

Mais malgré tout, les hommes de Jürgen Klopp arriveront à Madrid avec la ferme intention de tout donner pour se qualifier en dépit de leur retard à combler. En conférence de presse ce mercredi, le technicien allemand s'est montré réaliste sur les chances de se qualifier de son équipe, mais ne veut pas partir défaitiste pour autant. "J'ai dit après le match qu'avec ce résultat, le Real Madrid se qualifiera. Maintenant, je sais qu'il y a un match retour à jouer. S'il n'y a qu'1% de chance, je veux essayer de l'activer. Nous allons affronter une équipe extrêmement forte mais nous voulons gagner. Ce n’est pas probable, mais c’est possible. Nous avons beaucoup de respect pour notre adversaire et nous attendons ce match avec impatience même si nous ne sommes pas dans une très bonne situation. Mais nous n’avons rien à perdre et c’est mieux que lorsque vous avez tout à perdre", a-t-il confié.