Ligue des champions féminine 2025-2026 : où regarder Lyon, le PSG et le Paris FC à la TV et en streaming

Elles sont trois à représenter la France dans cette édition 2025-2026 : l’Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain et le Paris FC. Trois clubs, trois ambitions, et une même promesse : faire briller le football féminin français sur la scène européenne. Lyon vise une neuvième couronne continentale, Paris espère enfin briser son plafond de verre, et le Paris FC, surprise de la saison passée, entend poursuivre sa montée en puissance. Dans une compétition désormais disputée sous un format à 18 équipes, la bataille s’annonce intense et le spectacle au rendez-vous.

Disney+ et L’Équipe, les diffuseurs en France

Grande nouveauté : Disney+ est devenu le diffuseur principal de la Ligue des champions féminine sur le territoire français. Tous les matchs, de la phase de ligue à la finale, seront disponibles en streaming sur la plateforme.

Mais les fans français bénéficieront également d’une diffusion gratuite en clair sur la chaîne L’Équipe, partenaire de l’UEFA pour cette nouvelle période de droits. La chaîne proposera la meilleure affiche française de chaque journée, qu’il s’agisse d’un choc de l’Olympique Lyonnais, du PSG ou du Paris FC, ainsi que les phases finales si un club tricolore est engagé. Cette exposition en clair, combinée à la couverture complète de Disney+, marque une avancée majeure pour la visibilité du football féminin en France.

BBC, RTVE, ZDF et beIN Sports : les autres diffuseurs clés

Au Royaume-Uni, la BBC diffusera jusqu’à sept rencontres par saison, dont la finale, en complément de Disney+. En Espagne, RTVE assurera une affiche gratuite par journée, tandis qu’en Allemagne, la ZDF proposera une couverture similaire via l’accord EBU.

En Italie, les fans suivront les matchs sur Disney+, avec un éventuel relais ponctuel sur la RAI. Dans la région MENA, les droits restent détenus par beIN Sports, diffuseur exclusif du tournoi.

📺 Diffusion TV & Streaming – Ligue des champions féminine 2025-2026 🇫🇷 France Disney+ (tous les matchs) • La chaîne L’Équipe (meilleures affiches françaises et phases finales) 🏴 Royaume-Uni / Angleterre Disney+ (intégralité de la compétition) • BBC (jusqu’à 7 matchs gratuits par saison, dont la finale) 🇪🇸 Espagne Disney+ (diffuseur principal) • RTVE (1 match gratuit par journée) 🇩🇪 Allemagne Disney+ (tous les matchs) • ZDF (sélection de rencontres gratuites via accord EBU) 🇮🇹 Italie Disney+ (diffuseur principal) • RAI (diffusion gratuite possible pour certaines affiches) 🌍 Région MENA beIN Sports (droits exclusifs pour la région Moyen-Orient & Afrique du Nord)

💡 À noter : à partir de la saison 2025-2026, l’intégralité des 75 matchs de la Ligue des champions féminine est diffusée sur Disney+ dans la plupart des pays européens, tandis que les chaînes publiques membres de l’EBU assurent une diffusion gratuite partielle dans leurs territoires respectifs.

Un tournant pour la visibilité du football féminin

L’arrivée de Disney+ et la présence de la chaîne L’Équipe en clair marquent un tournant pour la diffusion du football féminin. Cette double exposition (premium et accessible) promet d’élargir considérablement le public de la Ligue des champions féminine. Pour Lyon, Paris et le Paris FC, l’Europe s’annonce plus visible que jamais, sur le terrain comme à l’écran.