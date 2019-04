Ligue des Champions - Erik ten Hag (Ajax) : "Affronter la Juve avec notre style"

Présent en conférence de presse, l'entraîneur de l'Ajax a précisé que son équipe allait évoluer dans son pur style de jeu face à la Juventus Turin.

Tombeuse d'un triple tenant du titre en Ligue des Champions en huitièmes de finale, l' Amsterdam et son équipe aussi jeune que talentueuse s'apprête à affronter un autre gros morceau ce mercredi soir, puisque les Hollandais recevront la Turin devant leurs supporters, lors d'un quart de finale aller qui s'annonce délicat à disputer entre deux formations aux styles de jeu particulièrement opposés.

D'un côté, l'Ajax Amsterdam est une équipe avec peu d'expérience dans cette compétition mais résolument tournée vers l'offensive. De l'autre, la Vieille Dame a l'habitude de ce genre de rendez-vous européens, et saura mettre en place une organisation tactique laissant peu d'espaces à son adversaire, dans le but de le faire déjouer. Toutefois, si l'entraîneur de l'Ajax sait contre quelle équipe il devra se frotter, Eric ten Hag, présent en conférence de presse ce mardi après-midi, a estimé nécessaire pour les siens de continuer à pratiquer leur football, mettant toutefois l'accent sur l'importance des transitions défensives.

"Heureux d’être l’une des surprises de la Ligue des Champions"

"Nous devons affronter la Juve avec notre style. La chose la plus importante est le résultat de demain. Nous ne pensons qu'à ce match. La Juve est une équipe de qualité, qui peut mettre en place des stratégies différentes. Ce sera un autre grand obstacle à surmonter, après le et Rea Madrid. Nous allons jouer comme toujours (...)

Nous avons un bon milieu de terrain, nous gérons bien la possession du ballon, mais quand nous ne l’avons pas, nous devons être bons pour le récupérer le plus rapidement possible. Tactiquement nous sommes forts, nous pouvons mettre des joueurs dans des positions différentes", a-t'il analysé.

"Il ya quelques mois l'Ajax Amsterdam a trouvé la bonne formule pour redevenir l’équipe forte qu'elle a été, même en Europe. Tous nos joueurs sont en mesure de jouer dans de grandes compétitions, ils ont le potentiel, mais nous allons essayer de les garder parce que nous voulons bien figurer l’année prochaine en Europe. Nous sommes heureux d’être l’une des surprises de la Ligue des Champions", a ensuite ajouté le technicien de 49 ans, entre fierté et ambition.

Après avoir éliminé le Real Madrid lors du tour précédent, l'Ajax Amsterdam aura de nouveau fort à faire cette fois-ci en affrontant la Juventus Turin de l'ancien madrilène Cristiano Ronaldo, habitué à briller en Ligue des Champions et bien présent dans le groupe convoqué par Massimiliano Allegri.