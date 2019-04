VIDEO - Champions de l'innovation - L'attaque flamboyante de l'Ajax en UEFA Champions League

L'Ajax Amsterdam et son attaque digne d'éloges est prête à embraser l'UEFA Champions League.

Après des années de perdition en Europe, l' fait un retour fracassant cette saison en UEFA Champions League.

L'Ajax, qui dispose de 4 titres européens dans son palmarès, a disposé du lors du tour précédent et se retrouve face à la , face à laquelle leur jeune attaque devra se frayer un chemin.

Les Bataves ont certainement les armes pour faire mal à la Juve avec un certain Frenkie de Jong classé dans le top 10 cette saison en séquences en jeu ouvert (387), tandis que Dusan Tadic et Hakim Ziyech ont chacun tiré 9 fois au but. Seuls les Barcelonais Lionel Messi et Luis Suarez ont fait mieux.

Ziyech, assisté par Tadic lors de l'ouverture du score face au Real, est aussi deuxième dans les séquences se finissant par un tir (60).

Regardez la vidéo ci-dessus pour tout savoir !

