Ligue des champions, Edouard Cissé : "Le PSG est loin du compte"

L'ancien joueur du PSG estime que le club de la capitale n'a pas été à la hauteur du rendez-vous, surtout son milieu de terrain.

Le Paris Saint-Germain n'a pas réussi à inverser la tendance face au Bayern Munich et a fini par couler à Munich, s'inclinant 2-0 et disant définitivement adieu à ses espoirs de remporter la Ligue des champions cette saison. Dans les colonnes de L'Equipe, Edouard Cissé a fracassé le PSG et a souligné le non match du milieu de terrain du club de la capitale, la raison principale, selon lui, de l'échec du champion de France en titre.

"Le PSG refera les mêmes erreurs"

"Le plus gros chantier ? Je le répète sans arrêt, pour moi, c'est le milieu de terrain. Le milieu doit impulser, créer des choses. Je n'aime pas tirer sur des ambulances, mais il n'y a personne pour mettre de l'impact, récupérer le ballon haut sur le terrain... En face, Goretzka-Kimmich, ça n'a rien à voir. Les deux ont récupéré les ballons des deux buts du Bayern. Le PSG doit se poser des questions. Le seul joueur qui répond dans l'impact, c'est Danilo, il est indispensable, alors qu'il était raillé à un moment", a analysé l'ancien milieu de terrain.

Le PSG a l'un des plus gros budgets d'Europe et il n'y a aucune solution sur le banc. Le Bayern a fait entrer Mané, Sané, Gnabry, Cancelo. Paris, c'était Ekitike ! Marquinhos a joué alors qu'il n'était pas à 100 %, Mukiele est entré sans s'échauffer et s'est pété et, derrière, tu mets un gamin de 17 ans qui n'a pas le niveau pour être là

. Tu dois renverser le match et tu ne peux faire entrer que Zaïre-Emery, qui a l'âge de ma fille, il est né en 2006 ! Faut vraiment se poser des questions et arrêter les conneries".

"Mbappé n'a servi à rien"

Edouard Cissé n'apprécie pas la construction de l'effectif du PSG et estime que le club n'apprend pas de ses erreurs : "(Bitshiabu)

"Une saison terminée ? Eh bien, ils vont être champions et puis voilà. On est tous déçus, mais est-ce qu'on est surpris ? Non. Comme chaque année à la même période, on fait les mêmes constats et ensuite ils referont les mêmes erreurs. Il leur faut une équipe et, avant même une équipe, il faut un groupe ! Un groupe à ce niveau, c'est 20 joueurs dont au moins 14 de très haut niveau, chevronnés. Là, ils sont loin du compte, et ils sont donc tombés sur meilleurs qu'eux", a ajouté l'ancien du PSG.

Edouard Cissé a également regretté le non match de Kylian Mbappé : "Physiquement, ils n'y étaient plus du tout. Les milieux de terrain étaient asphyxiés, ils ne faisaient plus de pressing et les Bavarois ont pu gérer tranquillement. Vitinha, Ruiz et Verratti étaient morts, ils ne mettaient plus d'intensité, ils avaient tout donné en première période. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas habitués à hausser leur niveau d'intensité, vu qu'ils ne le font jamais en Championnat. Mais en Ligue des champions, c'est obligatoire. Le Bayern a pu faire la passe à dix à la fin et, comme le milieu parisien ne récupérait aucun ballon, Mbappé n'a servi à rien".

"Il a pu faire passer deux ou trois frayeurs avant la pause, quand Paris a récupéré quelques ballons haut sur le terrain. À Marseille (3-0, le 26 février), oui, c'était génial, mais le pressing était très haut et Mbappé profitait d'espaces dès la récupération. Mais là, le niveau était plus relevé... Et puis, ce style de jeu est très stéréotypé, le Bayern l'a géré tranquillement avec Upamecano. Récupérer le ballon et lancer Mbappé, c'est une solution sur certaines phases, mais ça ne peut pas être ta stratégie de jeu !", a conclu le consultant Prime Vidéo.