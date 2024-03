Ligue 1, vers un changement de nom du championnat ?

La Ligue 1 Uber Eats pourrait connaître un changement de nom très prochainement.

Associée à Uber Eats depuis 2020, la Ligue 1 pourrait connaître un changement de nom prochainement. Le championnat de France d’élite pourrait prendre le nom de McDonald’s, la célèbre marque de restauration rapide américaine, qui aurait fait une offre importante à la Ligue de football professionnel.

Vers la "Ligue 1 McDonald’s" ?

C’est ce que l’on peut comprendre des révélations de Daniel Riolo, lundi. Dans l’After Foot sur RMC, l’éditorialiste a indiqué que le naming du championnat de France pourrait être renouvelé, avec l’arrivée d’un nouveau partenaire. Alors qu’Uber Eats, le service de livraison de plats cuisinés, était collé à la Ligue 1 depuis 2020, le championnat de France pourrait désormais sceller un partenariat avec la firme américaine McDonald’s.

Uber Eats

« Uber Eats était le partenaire de la Ligue 1 pour 15 à 16 millions d'euros par an. Ils ne voulaient pas continuer à ce prix-là. Donc ils se sont dits: ‘On va donner beaucoup moins’, surtout qu’il n’y avait pas grand-monde sur les, rangs pour devenir le partenaire naming (...) Et là, un dossier a été déposé sur le bureau de Vincent Labrune (le président de la Ligue de football professionnel, NDLR). Lui en récoltera les fruits, mais il n’a rien fait pour, puisque c'est venu de tout en haut. Le dossier qui est arrivé sur son bureau, avec une somme rondelette, c'est le dossier McDo (McDonald's). Ils n'ont pas tellement envie que ça se sache. Ils n’ont pas encore prévu la comm' pour la malbouffe et tout, ils sont en train de bosser dessus », a déclaré Daniel Riolo.

McDonald’s plus rentable qu’Uber Eats

A en croire les informations de Daniel Riolo, la Ligue de football professionnel (LFP) gagnerait plus d’argent avec le potentiel nouveau sponsor que ce qu’elle gagnait avec Uber Eats. Il s’agirait d’une somme de 60 millions d’euros sur trois ans pour la firme américaine. Les dirigeants du cuir rond et les autorités travailleraient à faire l’annonce prochainement.

« Le dossier est arrivé de tout en haut, par le biais d’agences médias et de relations avec le gouvernement. Parce que c’est le gouvernement qui va sauver la Ligue 1 en fait. Le ministère des Finances a évidemment promis quelques contreparties à ce sponsor pour qu’il s’associe à la Ligue 1. Ce sera environ 60 millions d'euros sur une période de trois ans, c'est une nette augmentation par rapport à ce que donnait Uber Eats. C’est quand même beaucoup d’argent. Maintenant, ils bossent pour savoir comment ils vont l’annoncer », a ajouté l’éditorialiste RMC.