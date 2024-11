Lens - OM, bonne nouvelle pour les supporters marseillais

Lens vs Marseille

Les supporters de l’OM ont appris une bonne nouvelle, mardi, en vue du choc contre Lens.

L’Olympique de Marseille sera aux prises avec le RC Lens samedi prochain à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1. Un match qui devrait permettre au club phocéen de remonter la pente après sa défaite lors de la dernière journée. A quatre jours du choc, les supporters de l’OM viennent d’apprendre une très bonne nouvelle, ce mardi.

L’OM sera avec ses supporters à Lens

La fin de la trêve internationale est fortement attendue dans la cité phocéenne. L’OM avait, en effet, perdu son dernier match avant cette fenêtre contre Auxerre (1-3). Une défaite qui avait même provoqué des secousses à l’interne avec les menaces de démission de Roberto De Zerbi. La situation étant finalement revenue au calme, l’Olympique de Marseille se projette sur son choc face à Lens, samedi. Un match que le club phocéen pourra jouer avec un nombre considérable de soutiens.

Entre les violences et chants homophobes dans les stades, plusieurs équipes avaient été privées de leurs supporters lors de leurs matchs à l’extérieur ces dernières semaines. C’est le cas notamment de l’OL et du PSG dont les supporters étaient respectivement interdits de déplacement à Lille et à Marseille. Cependant, la donne a changé cette fois-ci pour l’Olympique de Marseille qui pourra compter sur ses fans contre Lens.

Selon les informations rapportées par RMC Sport, 1000 supporters marseillais ont été autorisés par la DNLH à se rendre au Stade Bollaert, samedi prochain. Toutefois, le média précise que les fans de l’OM seront encadrés par une escorte policière, chargée de maintenir l’ordre, dès l’après-midi à un point de rendez-vous précis.