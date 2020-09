Ligue 1 - Montpellier enchaîne, le derby pour Brest, Strasbourg se réveille et enfonce Dijon

Montpellier bat largement Angers ; Brest s'adjuge le derby breton face à Lorient tandis que Strasbourg signe sa 1ère victoire de la saison.

-Angers : 4-1

Après Nice (3-1) et (2-1), c'est au tour d'Angers de mordre la poussière à La Mosson. Sur ses terres, Montpellier est intraitable et s'est imposé 4-1 grâce à un but de Souquet, un doublé de Delort (44e, 60e) et une réalisation de Mollet (86e), remportant sa troisième rencontre de suite en .

Montpellier monte provisoirement sur le podium en attendant le résultat de Marseille- , ce dimanche soir, à 21h00.

De son côté, c'est un coup d'arrêt pour Angers qui restait sur deux victoires consécutives. Angers pensait avoir fait le plus dur en égalisant par Bahoken à la 25e mais les hommes de Stéphane Moulin n'ont pu résister à la furia des Montpelliérains.

Plus d'équipes

Brest-Lorient : 3-2

Un derby breton physique et qui est resté indécis jusqu'au bout. Les Brestois ont fait trembler les filets à trois reprises par Perraud (30e), Mounié (32e), Honorat (62e, quelques minutes après être entré en jeu) tandis que les buts lorientais sont l'œuvre de Hérelle (35e, c.s.c.) et Monconduit (90+2e).

A l'issue de cette rencontre, Brest présente un bilan équilibré avec 2 victoires et 2 défaites tandis que le promu lorientais, depuis sa victoire lors de la première journée, enregistre une troisième défaite de suite.

Metz-Reims : 2-1

Pas facile d'enchaîner la Coupe d'Europe et la . Reims vient d'en faire l'expérience. Après sa victoire face au Servette de Genève en Ligue Europa, le s'est incliné 2-1 sur la pelouse du FC Mets.

Ibrahima Niane avait ouvert le score pour les Messins avant de voir Reims égaliser juste avant la mi-temps sur un penalty de Dia (43e). Mais l'expulsion de Munetsi (50e) a été fatale aux Rémois qui ont concédé un deuxième but en fin de rencontre, toujours par Niane, décidément intenable aujourd'hui (88e).

L'article continue ci-dessous

Metz, qui avait perdu ses trois premiers matches de la saison sur le même score (1-0 contre , Lille et le PSG) s'impose enfin en Ligue 1 cette saison. Reims court toujours après son premier succès et ne compte qu'un seul point.

- : 1-0

C'était le match de la peur entre les deux derniers du classement qui comptaient trois défaites chacun.

Dominateurs, les Strasbourgeois se sont imposés 1-0 grâce à un but de Mitrovic d'une tête décroisée à dix minutes de la fin. Strasbourg se réveille enfin et enfonce Dijon, qui est désormais le seul club sans le moindre point.