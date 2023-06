Ligue 1 : le PSG et l'OM connaissent leur premier adversaire !

La LFP a dévoilé le calendrier de la campagne 2023-24. Le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille connaissent leur premier adversaire.

Comme chaque année au cœur de l'été, les différentes écuries de Ligue 1 sont fixées sur leur programme. La Ligue de Football Professionnel a communiqué ce jeudi le calendrier de la saison 2023-24, qui se disputera à 18 clubs.

PSG-Lorient et OM-Reims en ouverture

L'occasion pour les cadors du championnat de découvrir leur premier adversaire pour le lever de rideau. Il est à noter que le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille auront la chance d'évoluer à domicile pour cette première. Les champions de France recevront le FC Lorient au Parc des Princes, tandis que le club phocéen accueillera le Stade de Reims au Stade Vélodrome.

Parmi les autres affiches notables figurent le déplacement de l'Olympique Lyonnais à Strasbourg, ou celui du Racing Club de Lens à Brest. Le FC Nantes,d e son côté, retrouvera l'une de ses bêtes noires, Toulouse, pour la troisième fois en trois mois.

Plus tard dans cette saison, Paris et Marseille s'affronteront pour deux Classiques très attendus, le 24 septembre au Parc et le 31 mars au Vélodrome.