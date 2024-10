Ligue 1 : Le joueur du mois de septembre est connu

Après quelques jours de votes, le joueur du mois de septembre en Ligue 1 vient d’être dévoilé par l’UNFP.

La première récompense pense de la saison est tombée pour le meilleure joueur du mois de septembre. Trois en compétition, c’est finalement un joueur qui a été choisi par les votants. En effet, l’attaquant du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, est désigné joueur du mois de septembre, a annoncé l’UNFP.

Une récompense méritée pour Barcola

Belle récompense pour le jeune attaquant français du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, qui a été élu joueur du mois de septembre en Ligue 1. En concurrence avec Mason Greenwood (Olympique de Marseille) et Jonathan David (Lille), c’est finalement l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais, qui a pris le dessus en remportant ce premier prix.

Très en forme en ce début de saison, le jeune international français essaie d’aider le club francilien à oublier Kylian Mbappé, qui a signé au Real Madrid après la fin de son bail dans la capitale française. Auteur de trois buts marqués en 4 rencontres disputées en championnat au cours du mois de septembre, l’attaquant du club champion de France remporte ce premier prix devant Greenwood (2 buts) et Jonathan David (4 buts en 4 matchs).

L'article continue ci-dessous

À seulement 22 ans, l’avant-centre s’impose comme l’un des talents les plus prometteurs du championnat français. Ses performances sur le terrain ont non seulement captivé les supporters, mais également les experts, qui louent son efficacité devant le but et son intelligence de jeu.

Si Mbappé n’est plus là, Bradley Barcola, en complicité avec Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani, tentera d’aider le PSG à continuer à jouer les premiers rôles en Ligue 1. Faut-il rappeler que Barcola est le meilleur buteur de Ligue 1 après sept journées du championnat, marquant 6 buts.