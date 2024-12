Ligue 1, la stat terrible de Luis Enrique et du PSG

Salzburg vs Paris Saint-Germain

Le PSG affiche une statistique inquiétante après son nul contre Auxerre, vendredi.

Le Paris Saint-Germain était aux prises avec l’AJ Auxerre vendredi pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Un nouveau match qui s’est terminé par un nul pour les Parisiens qui n’ont plus gagné depuis trois rencontres (0-0). Les choses se compliquent encore plus pour Luis Enrique et ses hommes avec les nouveaux chiffres inquiétants réalisés contre les Bourguignons.

Les chiffres alarmants de Luis Enrique et du PSG en Ligue 1

A quatre jours d’un choc périlleux en Ligue des Champions contre le RB Leipzig, le PSG n’arrive toujours pas à gagner. Le club de la capitale vient d’enchainer trois matchs consécutifs sans victoire. Défaits par le Bayern Munich en C1 (1-0), les hommes de Luis Enrique avaient buté sur Nantes (1-1) en Ligue 1 avant de caler à nouveau face à l’AJA vendredi (0-0). Des résultats qui contrastent pourtant avec la physionomie des rencontres du Paris Saint-Germain qui avait pourtant battu des records de possession (84%) contre Nantes. Après le nul face aux Canaris, c’est encore une prestation offensive loin d’être enviable qui a été livrée par les Franciliens, vendredi contre Auxerre. S’ils sont tombés sur un grand Donovan Léon, auteur de 11 arrêts, les hommes de Luis Enrique ont confirmé leur mauvaise passe sur le plan offensif. Les statistiques sont d’ailleurs alarmantes pour le PSG qui a cadré 11 tirs sur un total de 24 sans trouver la faille.

L'article continue ci-dessous

Une première dans un match de Ligue 1 depuis qu’Opta a commencé par collecter les données en 2006. Les 73% de possession et 671 passes contre 248 pour Auxerre n’ont donc pas été d’une grande utilité pour les Parisiens. Des chiffres qui enfoncent Luis Enrique, déjà en proie à une crise à l’interne ainsi qu’aux critiques dans les médias. Le compte Statsdufoot, repris par RMC Sport, révèle notamment que le technicien asturien n’a remporté que 63% de ses matchs en compétition officielle (42-72) depuis son arrivée à l’été 2023. Ce qui représente le plus faible ratio de victoires pour un entraineur francilien depuis un certain Antoine Kombouaré en 2011 (46%).

En outre, c’est la première fois que le Paris Saint-Germain ne trouve pas le chemin des filets dans un match de Ligue 1 depuis le 1er mars dernier et un nul contre Monaco (0-0). Des statistiques qui n’inspirent pas une grande confiance avant le choc en Ligue des Champions contre Salzbourg avec un PSG (25e, 4 pts) dos au mur sur la scène continentale.