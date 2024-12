Après le nul à Auxerre, Luis Enrique tient encore un discours fort

Malgré un troisième match sans victoire, Luis Enrique refuse de céder à la pression et se veut toujours optimiste pour son PSG.

Contraint à un nouvel accroc contre Auxerre ce vendredi (0-0), le PSG de Luis Enrique ne parvient pas à se remettre dans le sens de la marche. Mais le technicien espagnol, loin de fléchir, a tenu un discours galvanisant au micro du diffuseur DAZN. Refusant de s’attarder sur les critiques ou les statistiques négatives, il a mis en avant les efforts fournis par ses joueurs et leur potentiel offensif.

Luis Enrique satisfait de son équipe du PSG

« Leur portier (Donovan Léon, ndlr) a été très fort. On a eu 25 situations de but. On a fait un bon travail offensif. On ne va pas perdre notre foi ou écouter des critiques. On est préparé pour ça », a-t-il affirmé, préférant souligner la qualité de l’animation offensive malgré l’absence de réalisme.

En dépit de l’impatience extérieure et de la déception liée aux résultats, le coach espagnol a exprimé sa satisfaction quant à l’attitude de son équipe : « Tout le monde à l’extérieur est très négatif et ça ne parle que de nos erreurs. Mais moi, je suis content de la performance de l’équipe, mais pas des résultats, évidemment. On doit continuer et penser positif. »

"Je n'ai pas la formule magique"

Reconnaissant cependant les limites actuelles de son collectif, il a aussi admis l’absence de solution miracle : « Il faut avoir de la mobilité et imprimer notre supériorité. On a créé beaucoup d’occasions et on n’en a pas concédé beaucoup, mais je n’ai pas la formule magique. »

Ces déclarations reflètent un entraîneur qui ne se décourage pas et qui demeure convaincu d'une issue positive. Entre foi et frustration, Luis Enrique semble prêt à affronter les défis à venir avec ténacité, espérant bientôt convertir les efforts en victoires. Et le prochain qui se dresse sur la route de Paris c'est Salzbourg en Ligue des Champions.