Ligue 1, la stat lunaire de Toulouse contre l'OM

La soirée semblait pourtant chargée d’espoir. Porté par une qualification marquante obtenue quelques jours plus tôt en Coupe de France, le public attendait une confirmation. Mais certaines dynamiques en football semblent presque impossibles à renverser. Face à l’Olympique de Marseille, Toulouse a une nouvelle fois buté sur une réalité qui dure depuis des années en championnat. Le duel disputé au Stadium ce samedi a encore rappelé qu’entre ces deux clubs, la logique historique reste difficile à bousculer.

24 matchs sans succès, Toulouse poursuit sa série noire face à l’OM

En s’imposant 1-0 au Stadium lors de la 25e journée de Ligue 1 samedi, l’OM a prolongé une série qui devient vertigineuse en Ligue 1 face à Toulouse. Le club phocéen reste désormais sur 24 rencontres sans défaite contre les Violets dans l’élite, avec un bilan de 15 victoires et 9 matchs nuls. Une domination qui s’inscrit dans la durée et qui illustre l’écart régulier observé lors de ces confrontations de championnat.

Pour retrouver la trace d’un succès du Téfécé contre l’OM en Ligue 1, il faut remonter au 3 mars 2012. Ce jour-là, les Violets s’étaient imposés 1-0… au stade Vélodrome. Depuis cette date, les face-à-face ont très souvent tourné en faveur du club marseillais dans la compétition nationale, confirmant une tendance qui continue de marquer l’histoire récente de ce duel.