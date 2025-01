Ligue 1, la stat étonnante qui sacre l'OM

2e de Ligue 1, l’OM commence à devenir un candidat sérieux au titre cette saison.

Dimanche dernier, l’Olympique de Marseille étrillait Le Havre lors de la 16e journée de Ligue 1 (5-1). Un succès qui conforte le club phocéen dans ses prétentions au titre cette saison. Et une statistique exceptionnelle vient de confirmer que l’OM est sur la bonne voie pour détrôner le Paris Saint-Germain (1er, 40 pts).

L’OM fait trembler le PSG et fonce vers le titre de Ligue 1

Pour son premier match de l’année, l’OM n’a fait qu’une bouchée du Havre devant ses supporters à l’Orange Vélodrome. Face aux Normands, les hommes de Roberto De Zerbi ont fait parler la poudre avec une prestation aboutie jusqu’au bout. Avec sa 10e victoire de la saison en Ligue 1, l’Olympique de Marseille (3 nuls, 3 défaites) se rapproche de plus en plus de son objectif prioritaire, à savoir une qualification en Ligue des Champions. Daniel Riolo n’a d’ailleurs aucun doute sur les capacités du club phocéen à faire son retour dans la compétition reine des clubs européens. Par ailleurs, l’OM a bel et bien envie de déloger le PSG du trône de Ligue 1 cette saison.

Et les ambitions de titre du club marseillais commencent par devenir très sérieuses avec une statistique particulière révélée par Bastien Aubert ces dernières heures. « Le De Zerbi Ball semble bel et bien en place pour attaquer cette année 2025. (...) Effectivement, même le grand PSG peut désormais envier le réalisme de l’OM, qui a inscrit au moins 5 buts à 3 reprises en 16 matches de Ligue 1 cette saison, soit autant qu’au cours de ses 177 précédents dans l’élite. Le prochain test à Rennes en dira plus sur les ambitions phocéennes, mais quand on sait que les hommes de De Zerbi sont encore plus efficaces à l’extérieur, ils peuvent sans doute déjà commencer à rêver encore plus grand », a déclaré le journaliste au micro de But Football Club. En attendant d’arriver à ce dénouement, l’OM devra réduire son écart de 7 points vis-à-vis du PSG en commençant par s’imposer contre Rennes, samedi prochain.