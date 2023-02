Ligue 1 : L'OM peut-il remporter le titre ? La réponse d'Igor Tudor

Deuxième de Ligue 1 avec cinq points de retard sur le Paris Saint-Germain, l'OM peut rêver de remporter le titre cette saison.

Vainqueur de Nantes ce mercredi, l'Olympique de Marseille a profité du faux pas du RC Lens pour récupérer la deuxième place du classement. Les Phocéens ne comptent que cinq points de retard sur le PSG et au vu de la dynamique récente du club de la capitale, certains se prennent à rêver du titre sur la Canebière. Mais ce n'est pas le cas d'Igor Tudor qui préfère botter en touche pour le moment.

Tudor ne se projète pas

"Le titre ? On ne doit pas y penser, je l'ai déjà dit souvent. Les supporters peuvent rêver mais on sait que dans ce championnat, il y a Paris qui dépense des sommes folles et puis les autres. On ne doit pas penser à ça. Il faut penser à battre Nice et avoir de la continuité", a indiqué l'entraîneur de l'Olympique de Marseille au micro de Prime Vidéo.

En conférence de presse, Igor Tudor s'est encore montré moins loquace au moment où il a été interrogé sur ses ambitions personnelles pour l'Olympique de Marseille cette saison : "Revoir mes ambitions à la hausse ? Mon ambition et l’ambition de l’équipe est de jouer contre Nice". Un moyen de ne pas mettre la pression sur ses joueurs et d'avancer caché.

"Ounahi est incroyable"

"On avait besoin de faire un très gros match ici pour gagner, car ce n'est pas jamais facile de gagner ici. Je pense qu’en deuxième mi-temps on aurait pu marquer 4 ou 5 buts de plus. J'étais même un peu inquiet à la fin de voir comment se finirait ce match. Finalement, il y a ce super but qui vient nous délivrer. Félicitations aux gars, ils ont été bons, concentrés, c'est une victoire méritée", a ajouté Igor Tudor en conférence de presse.

L'entraîneur de l'OM a commenté les débuts de sa recrue Ounahi, buteur face au FC Nantes, en conférence de presse : "Suis-je impressionné par l'adaptation express d'Ounahi ? Non, il aura évidemment besoin de temps pour s’adapter, parce qu’il a connu un autre football jusqu’à présent, mais tout le monde sait qu’il a du talent, on l’a tous vu sur son but ce soir

"Il a du talent. Il doit encore retrouver son état de forme, s'adapter à notre jeu, mais le talent est là, on le savait. Il est incroyable ! Après ce mercato, on va avoir beaucoup de matches et on a l'équipe qu'on voulait, avec des solutions à tous les postes", a ajouté Igor Tudor au micro de Prime Vidéo. L'entraîneur de l'OM peut compter sur un renfort de poids dans la course au titre, bien qu'il ne veuille pas encore s'emballer et s'affirmer comme un candidat au titre.