Ligue 1 : L’OM est-il "injouable" ?

Encensé pour son jeu, l’Olympique de Marseille régale en ce début d’année. L’OM de Tudor, une équipe "injouable" pour Rolland Courbis.

Rolland Courbis n’était pas un grand fan de Jorge Sampaoli, mais il apprécie beaucoup plus Igor Tudor. Il faut dire que l’Olympique de Marseille n’a plus impressionné de la sorte depuis un bon bout de temps, et la dernière masterclass des Phocéens face à Lorient (3-1) est là pour le prouver.

L’OM joue-t-il le titre ?

L’OM n’est qu’à deux points de Lens, et désormais à cinq du Paris Saint-Germain, tombé en Bretagne (1-2) dimanche soir. Et si l’équipe de Tudor en venait à jouer le titre ? Dans le cité phocéenne, l’espoir n’est pas feint. Et chez les anciens, à l’instar de Courbis, on y croit aussi.

"Le style ? Je prends plaisir, évidemment. On peut demander à 50 personnes et on aura 50 fois la même réponse. Mais je ne faisais pas les mêmes compliments quand on avait un match tous les trois jours. Maintenant, avec un match par semaine, ce qui facilite la récupération et la réflexion, et avec la gestion des cinq changements, cet OM-là est tout simplement injouable", a estimé l’ancien coach de l’OM dans La Provence.

Rendez-vous le 26 février

"Pour l'OM, je pense que ce n'est pas prétentieux de regarder ce que fait Paris... Car eux, ils ont les matchs tous les trois jours. Le match contre le PSG, qui se joue à Marseille, peut être déterminant. Rêver n'est pas interdit", a-t-il conclu. Rendez-vous le 26 février au Vélodrome pour un Classique qui promet.