Ligue 1, l’OL officialise un nouveau départ

L’Olympique Lyonnais a officialisé le départ d’un joueur ce mardi en plein mercato hivernal.

Le mercato ne se déroule pas seulement dans le sens des arrivées à l’OL. Le club rhodanien annoncé mardi, le départ d’un joueur emblématique de Lyon. Après Tino Kadewere (Nantes) et Jeffinho (Botafogo), l’OL libère un nouveau joueur de son effectif.

Rémy Riou quitte l'OL

Doublure d’Anthony Lopes, Rémy Riou n’est plus Lyonnais. L’OL a annoncé mardi, le départ de son gardien remplaçant à travers un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Le gardien français devrait s’engager par la suite avec le Paris FC en Ligue 2. « L’Olympique Lyonnais informe avoir accepté de libérer Rémy Riou de ses 6 derniers mois de contrat en lui permettant, à 36 ans, de s’engager avec le Paris FC », a écrit Le club rhodanien dans ledit communiqué.

L'OL rend hommage à Riou

En fin de contrat en juin prochain, Rémy Riou va terminer la deuxième partie de saison à Paris FC. Lyonnais de naissance et même s’il a peu joué sous les couleurs de l’OL, le Français part du club par la grande porte. En témoigne l’hommage qui lui a été rendu par les Gones.

« Né à Lyon et formé à l’OL, avec qui il remporte le championnat de France des réserves professionnelles en 2006, Rémy Riou a disputé 360 matches dans sa carrière dont 11 sous le maillot lyonnais. Revenu au club à l’été 2022, il effectue son 1er match le 5 août face à l’AC Ajaccio, perpétuant ainsi la série de gardiens de but formés au club et titulaire sous le maillot olympien. Entré en jeu une dernière fois ce dimanche face à Pontarlier avec le brassard de capitaine, Rémy Riou découvrira au Paris FC son 9e club, actuellement 10e de Ligue 2 et qualifié pour les 1/16 de finales de la Coupe de France », poursuit l’OL avant de conclure : « L’Olympique Lyonnais tient à remercier chaleureusement Rémy pour ses 18 mois passés au club, marqués par son professionnalisme, son leadership et son implication permanente auprès du groupe professionnel et plus particulièrement d’Anthony Lopes ainsi que de l’ensemble des jeunes gardiens de l’OL ».