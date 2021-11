Pochettino : "Toutes ces rumeurs montrent qu'on fait du bon boulot"

Sergio Ramos était pour la première fois sur le banc et dans le groupe du PSG. Qu'est-ce que sa présence change avec l'équipe ?



Il s'est comporté normalement comme un professionnel. Il avait une attitude positive et a essayé d'aider l'équipe. Il a une grande expérience, un savoir être et il l'apporte à l'équipe.



Leonardo vous a conforté dans vos fonctions, cela vous permet de vous concentrer un peu plus sur le terrain ?



Nous avons toujours été concentrés sur le match. C'est notre métier. Que ça soit nous ou le club, nous n'avons pas de contrôle sur les rumeurs, c'est pour cela que nous sommes concentrés sur le terrain.



Marco Verratti va manquer son treizième match de la saison, cela ne complique-t-il pas l'évolution de votre projet de jeu ?



Malheureusement, Marco a manqué quelques matchs. C'est un joueur important et cela dès son arrivée au club. Il est dommage qu'il ne puisse pas être sur le terrain. On est positif et on espère que ce sera la dernière et qu'il pourra trouver de la continuité dans son jeu.



Combien de temps faudrait-il à Sergio Ramos pour retrouver un niveau digne de la Ligue des champions ?



La première chose est que nous sommes contents par rapport à son évolution depuis qu'il s'entraîne avec le groupe. Après il faut voir son adaptation à un nouveau championnat après plusieurs mois sans compétition.



Est-il possible de vous voir privilégier les jeunes du club plutôt que des joueurs dont le club ne désirent plus ? Pensez-vous qu'il ont le niveau pour évoluer avec les pros et faire partie de la rotation ?



Les joueurs qui sont dans l'effectif sont ceux que le club a mis à disposition et on doit les traiter de manière humaine et professionnelle. Les jeunes auront l'opportunité de jouer dans le présent et le futur. Et bien sûr que certains ont le niveau pour jouer avec nous.



Vous disiez après Manchester City que votre équipe s'était améliorée au cours des dernières semaines. Pouvez-vous nous dire sur quoi par exemple ?



On a rencontré City qui a une grande organisation et agressivité. J'ai revu le match ce matin. De la 71 à 73 minutes, c'est une séquence de deux minutes et de plus de quarante passes, avec l'action où Neymar finit en face à face avec Ederson. Ce que l'on espère c'est de pouvoir étendre ce type de phase de jeu dans la durée.



Comment vous sentez-vous lorsque vous lisez que vous êtes resté très populaire en Angleterre ?



Je suis vraiment focalisé sur le PSG. Toutes ces rumeurs arrivent régulièrement et cela montre que l'on effectue du bon boulot.