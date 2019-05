Ligue 1 - Caen relégué en Ligue 2, Dijon jouera le barrage contre Lens

Les Normands, vaincus par Bordeaux (0-1) joueront à l'étage inférieur la saison prochaine. Héroïque, le DFCO disputera le barrage contre Lens.

0-1 : cinq ans après, Malherbe repart en L2

Les Normands savaient ce qu’ils devaient faire contre Bordeaux : gagner pour au moins assurer la place de barragiste face au Racing Club de Lens. Cependant les Girondins, vaincus six fois lors de leurs six derniers matches en , ont su leur jouer un mauvais tour.

Younousse Sankharé a plongé Michel d’Ornano dans la peur en ouvrant le score de la tête sur un centre de l’extérieur du pied de Sergi Palencia (19e).

2-1 : le DFCO s'offre un sursis

Mené 1-0 à la mi-temps, le DFCO a tout renversé en l’espace de quelques instants. Mal embarqué après le premier but de Bafodé Diakité en , le club bourguignon s’est bien repris.

La révolte a été lancée par Naim Sliti, remplaçant au coup d’envoi. L’international tunisien signe son troisième but de la saison. Quatre minutes plus tard, c’est Julio Tavares qui permet aux siens de prendre la place de barragiste à Caen. À la limite du hors-jeu, l’attaquant cap-verdien a dû attendre de longues secondes avant de voir son but validé.

Amiens 2-0 : les Picards assurent l'essentiel

En cas de victoire ce vendredi soir, les hommes de Christophe Pelissier pouvaient assurer leur présence en Ligue 1 pour une troisième saison consécutive. L’équation était simple et la formation picarde s’est facilité la tâche très vite avec l’ouverture du score de Sehrou Guirassy (14e).

L’En Avant, déjà relégué, peut s’estimer malchanceux puisqu’Alexandre Mendy aurait pu bénéficier d’un penalty après une bousculade de Dibassy. Au retour des vestiaires, Ghoddos parvient à faire le break (47e). Amiens sera encore dans l'élite la saison prochaine, une belle réussite pour ce club qui était encore en National il y a quatre ans.

Nice 2-0 : l'ASM sauvé dans la douleur

Terminer cette saison cauchemardesque par un derby azuréen, cela avait tout du piège pour l’AS Monaco. Sur la pelouse niçoise, le club du Rocher s’est fait peur malgré de bonnes intentions en première période. Cesc Fabregas a failli ouvrir le score mais c’est un autre monégasque qui s’en est chargé… contre-son-camp. Benoît Badiashile (36e) a plongé un peu plus son équipe dans le doute.

Deux ans après son ultime but en Ligue 1, Le Bihan transforme un penalty obtenu après une faute de Djibril Sidibé sur Saint-Maximin. Désormais sauvé, l'AS Monaco va pouvoir se tourner vers la prochaine saison et une intersaison qui s'annonce mouvementée.