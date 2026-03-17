Ligue 1, Alexandre Dujeux prolongé par Angers ?

L’avenir du banc angevin pourrait déjà être scellé sans annonce officielle immédiate. Alors que la saison de Ligue 1 avance vers son dénouement, Angers affiche une stabilité rassurante au classement, laissant entrevoir des perspectives positives. En coulisses, une disposition contractuelle pourrait bien redistribuer les cartes concernant l’avenir d’Alexandre Dujeux. Une situation qui témoigne d’une confiance croissante envers le travail entrepris depuis plusieurs mois au sein du club.

Angers va activer la clause du maintien pour Alexandre Dujeux

Alexandre Dujeux se retrouve aujourd’hui au cœur d’un scénario favorable grâce à une clause intégrée à son contrat. Déjà prolongé jusqu’en juin 2027 l’été dernier, le technicien français pourrait automatiquement voir son bail étendu d’une saison supplémentaire, à en croire Ouest-France et Maxifoot. Alexandre Dujeux bénéficierait en effet d’une prolongation jusqu’en 2028 si le SCO valide son maintien en Ligue 1 à l’issue de l’exercice 2025-2026, une hypothèse de plus en plus crédible au vu des performances actuelles.

Alexandre Dujeux profite d’une dynamique solide avec un groupe qui a su prendre ses distances avec la zone rouge. Installé à la 12e place, Angers possède une avance confortable de 13 points sur la position de barragiste occupée par Auxerre. Alexandre Dujeux semble ainsi en mesure de remplir les conditions nécessaires pour activer cette clause, récompensant un travail jugé convaincant depuis son arrivée.