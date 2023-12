Liga : Un international français à l’honneur

La Liga a mis à l’honneur un international français en ce début du mois de décembre.

Comme à chaque début de mois, la Liga révèle le meilleur joueur du mois précédent. Pour le compte du mois de novembre 2023, le prix est revenu à un international français, évoluant du côté de Madrid.

Le meilleur joueur du mois de novembre est un Bleu

La Liga a annoncé ce vendredi, le vainqueur du prix du meilleur joueur du mois de novembre 2023. Et, le lauréat s’appelle Antoine Griezmann. Auteur de 2 buts et une passe décisive, l’international français a été étincelant avec l’Atlético Madrid ces dernières semaines. Il devance Borja Mayoral (Getafe CF, 3 buts), Ante Budimir (CA Osasuna, 3 buts), Artem Dovbyk (Girona FC, 2 buts et 2 passes décisives) et Ayoze Pérez (Real Betis - 2 buts). Ce prix vient récompenser les belles prestations d’Antoine Griezmann avec l’Atlético Madrid cette saison. Le vice-capitaine de l’Equipe de France succède à Take Kubo (Real Sociedad), vainqueur du prix en octobre.

L'article continue ci-dessous

Un record historique en vue pour Griezmann

Antoine Griezmann entre un peu plus dans l’histoire de l’Atlético Madrid à chaque journée. Les prochains matchs du club madrilène sont très importants pour le Français qui pourrait s’offrir un record historique. Auteur de 170 buts sous les couleurs de l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann n’est plus qu’à 3 buts d’égaler le record du meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético Madrid, Luis Aragonés (173 buts). Encore en lice avec les Colchoneros sur tous les tableaux, l’international français pourrait devenir très bientôt le seul et unique meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético Madrid.

Antoine Griezmann en feu cette saison

Auteur de 13 buts et 1 passe décisive, Antoine Griezmann est indubitablement le meilleur joueur de l’Atlético Madrid cette saison. Associé à Alvaro Morata, l’international français est pratiquement sur tous les bons coups. Le club madrilène doit en partie sa troisième place au classement de la Liga à son numéro 7. A deux jours d’affronter son premier poursuivant, le FC Barcelone, l’Atlético Madrid aura besoin d’un Griezmann très bien inspiré, comme à son habitude cette saison pour venir à bout des Blaugranas.