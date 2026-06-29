L’attaquant polonais chevronné Robert Lewandowski a officialisé son avenir. Le Chicago Fire a annoncé son recrutement en tant que joueur libre, mettant fin aux spéculations qui l’envoyaient en Arabie saoudite.

Le club de MLS a officialisé ce lundi, via son compte X, la signature de l’attaquant pour un contrat courant jusqu’en décembre 2028, marquant ainsi sa première expérience hors du Vieux Continent.

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Le Polonais, dont le contrat avec le FC Barcelone vient à échéance, quitte l’Europe après quatre saisons en Catalogne, un passage remarqué au Bayern Munich et au Borussia Dortmund, ainsi que des débuts prometteurs avec Lech Poznań et Znicz Pruszków.

Greg Berhalter, directeur sportif et entraîneur du Chicago Fire, a déclaré sur le site officiel de la MLS : « Robert incarne les valeurs que nous voulons ancrer au club. C’est un champion né et un véritable compétiteur. Son arrivée reflète notre ambition de conquérir des titres et d’élever le niveau de l’équipe. »

Au total, il a marqué 629 buts et délivré 159 passes décisives en 869 matchs officiels, et enrichi son palmarès de 32 titres, dont dix Bundesliga, trois Liga, une Ligue des champions et une Coupe du monde des clubs.

Internationalement, il est le meilleur buteur de l’histoire de la Pologne avec 89 réalisations en 167 sélections, et a guidé son pays lors des Coupes du monde 2018 et 2022 ainsi que lors de quatre Euro.

Actuellement troisième de la conférence Est de la MLS, le Chicago Fire espère que l’international polonais le conduira vers les titres au cours des deux prochaines saisons.