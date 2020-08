Liga – On connaît enfin la date des Clasicos pour la saison 2020-2021

Le calendrier de la Liga pour la saison 2020-2021 vient d'être publié ! A vos agendas pour noter les principaux rendez-vous.

La LFP a dévoilé aujourd'hui le calendrier officiel de la pour la saison 2020-2021. La première journée aura lieu le week-end du 13 septembre 2020. Le Barça et le commenceront la saison à domicile et la plus belle affiche sera incontestablement le choc entre l'Atlético de Madrid et le .

Le programme de la première journée

- Betis

Atlético de Madrid-FC Séville

- Elche

- Celta

Cadix - Osasuna

Grenade -

Real Madrid -

Valence -

Valladolid -

-

La s'achèvera le 23 mai avec un alléchant Real Madrid-Villarreal tandis que le Barça se déplacera à Eibar.

Le programme de la dernière journée

Celta - Betis

Eibar – FC Barcelone

Grenade - Getafe

Huesca - Valencia

Levante - Cadix

Osasuna - Real Sociedad

Real Madrid - Villarreal

FC Séville - Deportivo Alavés

Valladolid - Atlético de Madrid

Elche - Athletic Bilbao

Un Classico dans la dernière ligne droite et un Boxing Day !

Mais bien évidemment, tous les passionnés de la Liga attendaient de connaître la date des Clasicos. Le match aller sera joué le 25 octobre au Camp Nou lors de la 7e journée. Le match retour aura lieu au Bernabéu le 11 avril lors de la 30e journée.

Par ailleurs, et comme cela avait été annoncé, il y aura bien une sorte de Boxing Day, comme en . La 15e journée est prévue le 23 décembre et la 16e le 30 décembre. Et les joueurs de la Liga attaqueront l'année 2021 dès le 3 janvier avec la 17e journée.

Voici également les principales affiches de la saison à retenir.

Derby madrilène

Real Madrid - Atlético de Madrid le 13 décembre (13e journée)

Atlético de Madrid - Real Madrid le 7 avril 2021 (25e journée)

Derby sévillan

Betis – FC Séville le 3 janvier 2021 (17e journée)

FC Séville - Betis le 14 mars 2021 (27e journée)

Derby basque

Athletic Bilbao - Real Sociedad le 30 décembre 2020 (16e journée)

Real Sociedad – Athletic Bilbao le 4 avril 2021 (29e journée)

Derby valencian

Valence - Levante le 13 septembre 2020 (Première journée)

Levante - Valence le 14 mars 2021 (27e journée)