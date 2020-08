Un boxing Day en Liga ?

Si le calendrier est validé par la Fédération espagnole de football, la Liga aura son Boxing Day !

La a présenté aujourd'hui son calendrier pour la saison 2020-2021. La première journée est prévue le 12 septembre 2020 et la dernière le 23 mai 2021 afin de permettre à la Roja de préparer correctement l'Euro 2021 (prévu du 11 juin au 11 juillet).

Les clubs espagnols ayant joué sur la scène européenne reprendront le championnat plus tard. Le et reprendront le 19 septembre tandis que le Barça, l'Atlético de Madrid et le débuteront en le 26 septembre.

Vers un Boxing Day en Liga

Mais la grande surprise du calendrier de la Liga est l'absence de trêve hivernale et donc la présence d'un Boxing Day, comme en .

Plus d'équipes

La Liga devrait donc jouer les 23 et 30 décembre 2020 à condition que la Fédération espagnole de football (RFEF) valide cette proposition.

L'article continue ci-dessous

Ce Boxing Day version Liga ne concernera que la première division espagnole et en aucun cas les divisions inférieures. Javier Tebas, le célèbre président de la LFP espagnole doit d'ailleurs faire contre mauvaise fortune bon cœur. En effet, selon son analyse, la période des fêtes de Noël entraîne une baisse des audiences à la télévision et il en sera de même pour le football.

La Supercoupe d' une nouvelle fois en

Par ailleurs, la Liga a annoncé que la Supercoupe d'Espagne se jouera une nouvelle fois en Arabie Saoudite, du 14 au 17 janvier et comme la saison dernière, avec quatre clubs : le Real Madrid (champion d'Espagne), le (vice-champion) et les deux finalistes de la Copa del Rey 2020 (l' et la ) dont la finale n'a toujours pas été jouée ! Les deux clubs basques refusent de jouer à huis clos et attendant la fin de la pandémie du coronavirus pour fixer une date.