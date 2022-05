Liga : Mbappé au PSG plutôt qu'au Real, Tebas enrage

Après de longs mois d'attente insoutenable et d'éternelles rumeurs, on connaît, enfin, la décision finale de Kylian Mbappé. Si celle-ci devrait être officialisée ce samedi soir, en marge du match face à Metz, par le joueur lui-même, elle ne fait plus aucun doute. Courtisé par le Real Madrid, l'attaquant français né à Bondy, va bien rempiler trois ans en faveur du PSG.

Mbappé prolongé, Tebas n'en croit pas ses yeux

Partout dans le monde, cette annonce fait actuellement l'effet d'une bombe. Du côté de la capitale espagnole, c'est bien la colère qui prédomine... À l'image des nouvelles déclarations de Javier Tebas, le président de la Liga, très remonté suite à cette terrible désillusion.

"Ce que fait le PSG en prolongeant Mbappé avec une grosse somme après des pertes de 700 M€ ces dernières saisons et avoir plus de 600 M€ de masse salariale est une insulte au football. Ils sont aussi dangereux que la Super League", a ainsi écrit le dirigeant espagnol sur son compte Twitter personnel. Une énième attaque envers ses homologues parisiens.

"Vous avez ruiné le football"

Car oui, Javier Tebas n'en est pas à son coup d'essai. "Les règles de contrôle de la France sont défaillantes, elles se sont ouvertes pour nuire au marché européen. Le système de l'UEFA est erroné. Nous faisons marche arrière par rapport à ce qui devrait être. Il faut faire venir des investisseurs, mais pas avec des contributions illimitées et des pertes constantes. Vous avez ruiné le football. C'est très dangereux", avait-il pesté en septembre dernier.