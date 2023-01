Liga : Le Real Madrid distancé par le FC Barcelone

Tenu en échec par la Real Sociedad dimanche soir, le Real Madrid pointe désormais à cinq point du FC Barcelone, leader de Liga.

Le Real Madrid perd du terrain en Liga. À la lutte avec le FC Barcelone en tête du championnat, les Merengues comptaient 6 points de retard sur leur éternel rival avant d'affronter la Real Sociedad au stade Santiago Bernabeu. Privé de David Alaba, Dani Carvajal, Aurélien Tchouaméni ou encore Ferland Mendy, Carlo Ancelotti a dû faire tourner et a même laissé Luka Modric au repos, titularisant Eduardo Camavinga comme latéral gauche.

Dominateurs et portés par un Vinicius en très grande forme, les Madrilènes ont manqué de justesse dans le dernier geste, et malgré 20 tirs (7 cadrés), n'ont pas réussi à trouver la faille face aux Basques, qui ne se sont pas montrés très dangereux et se sont contentés de tenir le match nul. Un score qui ne fait pas du tout les affaires du Real, relégués à 5 points du Barça après la victoire poussive (1-0) des Blaugranas face à Gérone la veille.

Et si Carlo Ancelotti était satisfait du contenu proposé par son équipe, déclarant qu'il s'agissait de "l'un des meilleurs matches qu'ils ont joué cette saison", il concède également que l'écart qui se creuse avec Barcelone sera sans doute difficile à combler, comme Sport l'indique sur sa Une de ce lundi. "Ancelotti admet que le championnat commence à s'éloigner. "L'écart avec le Barça m'indique que nous devons nous dépêcher"".

Ce nouvel écart de point fait d'ailleurs la Une des quotidiens sportifs espagnols. "À cinq points", titre Mundo Deportivo, "Freinage", indique As. "Beaucoup de Madrid, peu de récompense" relève Marca qui souligne l'impressionnante domination des Blancos et qui s'accorde à dire que ce match fut l'un des plus abouties de la saison.