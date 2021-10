Liga : le départ de Messi n'a rien d'alarmant selon Tebas

Le président de la Liga s'est adressé aux micros de Marcador lors du Gala des Ambassadeurs de la Liga, évoquant notamment la perte de Lionel Messi.

Habitué aux sorties médiatiques incendiaires à l'encontre de la concurrence jugée déloyale de certains clubs européens, et notamment du Paris Saint-Germain, Javier Tebas est avant tout amené à représenter les intérêts du football espagnol. Présent au Gala des Ambassadeurs de la Liga, le président de la Liga s'est confié sur l'actualité des clubs ibériques, évoquant la santé financière du Real Madrid, la défaite de la Maison Blanche en Ligue des Champions ou encore la lutte acharnée pour le titre.



Selon lui, le départ de Lionel Messi, ex plus grande star de la Liga, n'est pas de nature à diminuer l'attractivité du championnat. "Je ne pense pas. Suárez, Benzema, Vinicius et Ansu Fati sont toujours là. On nous pose toujours la même question, on avait l'impression que le monde touchait à sa fin avec le départ de Cristiano ou Neymar et nous continuons à nous développer plus que les autres. La Liga est déjà au-dessus des joueurs, même si évidemment j'aimerais avoir des joueurs comme Messi et des entraîneurs comme Guardiola ou Mourinho", a ainsi confié Javier Tebas, qui ne veut pas jurer que par des joueurs stars tels pour développer le niveau global de la Liga.

"La Premier League est restée plus de 10 ans sans BO"

"Nous ne devons pas être obsédés par le fait d'avoir des joueurs comme Mbappé ou Haaland. La Premier League est restée plus de dix ans sans Ballon d'Or et ce sont les années où elle a le plus progressé. Les joueurs viendront, ils ne sont pas indispensables pour que la ligue se développe ou soit meilleure", a-t-il souligné.

Le président de la Liga s'est aussi confié sur la défaite du Real Madrid contre le Sheriff Tiraspol. Un revers qui ne doit pas faire oublier l'exemplarité madrilène sur un plan financier. "Cela restera dans les mémoires comme la défaite à Ostende, ces choses-là arrivent dans les grands clubs. Je suis sûr que le Real se qualifiera. En Espagne, nous sommes toujours très catastrophiques. Le Real est au sommet grâce à son excellente gestion de la pandémie et une très bonne gestion ces 10 dernières années".

Enfin, Javier Tebas a répondu par la positive à une question lui demandant si l'Atlético de Madrid, champion en titre, faisait de nouveau office de favori pour la saison 2021/22, même si la bataille s'annonce totale. "Oui, il y a toujours le Real Madrid et le Barcelone et je pense à d'autres équipes comme la Real Sociedad, Villarreal et Séville. Tout devient de plus en plus équilibré, toujours quand les grandes équipes ont du mal à gagner, on dirait qu'il y a une crise", a estimé le président de la Liga, lucide.