Liga, Javier Tebas : "Comme pour Cristiano Ronaldo, nous sommes prêts pour le départ de Messi"

Le président de la Liga a évoqué la situation contractuelle de Lionel Messi, est revenu sur le départ de CR7 et a parlé de Mohamed Salah.

Javier Tebas n'est pas connu pour avoir la langue dans sa poche. Le président de la Liga ne jure que par son championnat et pour lui, l'institution est plus importante que les hommes. Autrement dit, lorsque les fans du championnat espagnol regrettaient le départ de Cristiano Ronaldo et ont désormais peur de voir Lionel Messi quitter le championnat cet été, le président de la Liga, lui, ne s'est jamais inquiété tant que le championnat reste viable et solide financièrement.

Habitué à critiquer le PSG et Manchester City pour leur puissance financière, Javier Tebas est donc davantage inquiet par la crise liée au Covid qui affecte forcément les clubs espagnols ainsi que le championnat plutôt que par l'avenir de Lionel Messi. Dans un entretien accordé à On sport-Egypt, le président de la Liga est revenu sur le départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid à l'été 2018 et a évoqué le possible départ de Lionel Messi cet été.

"Le départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid a été une décision prise par le club, je n’ai pas le droit de dire quoi que ce soit, mais je préfère toujours avoir les meilleurs joueurs en Liga, la même chose s’est produite avec Neymar avant cela. Cristiano était le buteur ultime de la Liga et nous avons été touchés par son départ, mais l'impact financier a été minime car nous nous sommes bien préparés pour ce moment", a analysé Javier Tebas.

"Le départ de Messi et CR7 ne peut pas affecter le Clasico"

"Lionel Messi n'a pas pu quitter le FC Barcelone l'été dernier à cause d'un accord dans son contrat, mais comme je l'ai dit à propos de Cristiano Ronaldo, nous sommes également prêts financièrement pour le moment où il quittera le championnat. Le Clasico ne devrait pas être affecté par le départ de deux joueurs, le départ de Cristiano n’a pas affecté le Clasico et celui de Messi ne devrait pas non plus l’affecter", a ajouté le président de la Liga.

Javier Tebas a commenté une possible arrivée de Salah en Liga et estime que le championnat espagnol est aussi populaire que la Premier League : "Nous sommes au même niveau que la Premier League, la différence est le public, ils ont un plus grand public en Europe et nous avons notre énorme base au Moyen et en Extrême-Orient. Une arrivée de Mohamed Salah en Liga ? Avec la situation financière actuelle, il est très peu probable que Liverpool vende Mohamed Salah ou qu'un club signe un grand nom cet été".

Enfin, le président de la Liga a évoqué les difficultés en raison de la crise économique liée au Covid-19 : "Nous pensions que la pandémie allait prendre fin et que tout reviendrait à la normale, nous avons dû nous concentrer sur la façon de reprendre la Liga sans supporters alors nous avons mis un protocole pour sauvegarder les bases du jeu, avec l'aide de tout le monde, dans la fédération et toutes les équipes bien sûr. Nous ne savions pas que cela prendrait autant de temps sans les supporters. Les pertes financières ont atteint 2 milliards d'euros, mais nous les avons ramenées à 1 milliard en raison de la réduction de certaines dépenses. Si nous continuons à assister à une diminution du nombre de personnes touchées par le Covid, peut-être que les supporters reviendront plus tôt".