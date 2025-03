Liga : Antoine Griezmann va égaler un prestigieux record de Lionel Messi

Atlético Madrid vs FC Barcelone

Antoine Griezmann est sur le point d’égaler un record impressionnant détenu par Lionel Messi en Liga. Un exploit historique pour le Français !

Ce dimanche soir, l’Atlético de Madrid affronte le FC Barcelone pour clôturer la 28e journée de Liga. Un match crucial pour les deux équipes pour la tête en Liga, mais aussi une rencontre particulière pour Antoine Griezmann. L’attaquant français s’apprête à marquer un tournant dans l’histoire du championnat espagnol en atteignant un record détenu par Lionel Messi.

Griezmann rejoint Messi dans l’histoire de la Liga

En disputant cette rencontre face au Barça, Antoine Griezmann jouera son 520e match en Liga. Ce total lui permettra d’égaler Lionel Messi en tant que joueur étranger ayant disputé le plus de matchs dans l’histoire du championnat espagnol. Un exploit majeur pour le champion du monde 2018, qui confirme son rôle clé au sein de l’Atlético et sa longévité au plus haut niveau.

Depuis son arrivée en Liga en 2009 sous les couleurs de la Real Sociedad, Antoine Griezmann a construit une carrière impressionnante, marquée par des passages au FC Barcelone et à l’Atlético de Madrid. Son engagement et son professionnalisme lui permettent aujourd’hui de rentrer dans l’histoire aux côtés de Lionel Messi.

Avec encore plusieurs matchs du championnat espagnol devant lui, le Français pourrait bientôt dépasser la légende argentine et établir un nouveau record, renforçant ainsi son empreinte sur le football espagnol.