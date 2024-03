Lieu, prix du logement... Tout sur la nouvelle maison de Mbappé à Madrid

Sauf retournement de situation, Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid dans les prochains mois, notamment l’été prochain.

Le Real Madrid s’apprête à enregistrer un nouveau renfort offensif lors du prochain mercato estival. C’est un rêve qui deviendrait réalité pour les deux parties, puisque Kylian Mbappé serait sur le point de débarquer au Real Madrid à l’issue de la saison sportive en cours.

Mbappé très proche du Real Madrid que jamais !

Joueur du Paris Saint-Germain depuis l’été 2018, le temps est enfin arrivé pour que Kylian Mbappé quitte le club francilien. Après plusieurs mois d’incertitudes, le dénouement est enfin connu. En effet, l’ancien attaquant de l’AS Monaco va quitter le club de la capitale française à l’issue de la saison sportive en cours.

Si l’on indiquait un accord entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, le joueur a lui-même brièvement confirmé les rumeurs. Car au lendemain de la victoire (2-0) du PSG face à la Real Sociedad en match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions, le Bondynois a informé les dirigeants parisiens qu’il quittera le club à la fin de son contrat, en juin prochain. Si le Real Madrid est le club en pole position pour l’enrôler, Fabrizio Romano indiquait la semaine écoulée que tout avance très bien pour l’arrivée du capitaine des Bleus.

Le prix de la maison de Mbappé à Madrid connue

Dernièrement, la presse espagnole nous apprenait que la mère de Kylian Mbappé et d'autres membres de son entourage étaient sur Madrid pour chercher une maison dans le cas du potentiel prochain transfert du joueur au Real. Si cela devrait prendre assez de temps, une nouvelle vient de tomber.

Selon les informations de Marca, ce mercredi 13 mars 2024, les détails sur la future maison de Kylian Mbappé à Madrid sont connus. Lydia Martínez, de l'agence client de luxe Steps Relocation, qui s’est confiée au média ibérique, a expliqué que Kylian Mbappé « veut un grand espace pour s'entraîner ». En effet, l’agent envisage de trouver une maison au Bondynois soit à La Moraleja soit à La Finca. Une maison à La Boadilla serait aussi la bienvenue, mais elle craint que les quartiers de La Finca et de Boadilla seraient « un peu loin, surtout de Valdebebas ». Alors, La Moraleja serait ce qu’elle recommanderait le plus au Français.

Pour Lydia, l'achat de la maison que souhaiterait avoir Kylian Mbappé se situe entre 12 et 16 millions d’euros. Contrairement à la période des Galactiques où il était plus facile d'accéder à Zidane, Bechkam ou Ronaldo ont trouvé refuge à Valdebebas, ce quartier de Madrid est inaccessible à cause d’une trop forte demande. D’où la recherche d’une maison pour Mbappé tarde.