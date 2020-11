L'hommage touchant de Cristiano Ronaldo à Maradona

L'attaquant de la Juventus Cristiano Ronaldo s'est fendu d'un très bel hommage à Diego Maradona.

L'année 2020 ne cesse de nous décevoir. Incendies, pandémies et aujourd'hui voilà qu'une étoile s'éteint. En effet, Diego Maradona s'en est allé, lui qui avait soufflé ses 60 bougies il y a quelques semaines.

Hoje despeço-me de um amigo e o Mundo despede-se de um génio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido.🙏🏽 pic.twitter.com/WTS21uxmdL — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 25, 2020

"Diego a été victime d'une crise cardiaque et s'est écroulé au sol. Ils ont tout fait pour le faire revenir. Il y a quatre ambulances au domicile de Tigre. Sa famille a déjà été prévenue et sont en route. Imaginez la gravité de ce dont nous parlons. Je ne peux pas donner plus de détails parce que je découvre ce qui est en train de se passer", a déclaré Martin Arevalo, un des journalistes argentins le plus proche de l'ancien joueur du Napoli.

Depuis, les hommages ne cessent d'affluer d la part de grandes personnalités du football. Et un certain Cristiano Ronaldo n'a manqué d'offrir un dernier adieu à la "main de dieu", partie rejoindre son créateur.

«Aujourd'hui, je dis au revoir à un ami et le monde dit au revoir à un génie éternel. Un des meilleurs pour toujours. Un magicien sans pareil. Il part trop tôt, mais laisse un héritage sans limites et un vide qui ne sera jamais comblé. Repose en paix, as. Tu ne seras jamais oublié", s'est ému l'international portugais. Des mots forts et justes.

Champion du monde de football avec l’équipe d’ en 1986, idole à Barcelone puis à , l’ancien numéro 10 a une place spéciale dans le coeur des amateurs de football du monde entier, malgré son extravagance sur et en dehors du terrain et ses frasques. El Diez était tout sauf lisse. Icone de la contre-culture, Diego Maradona manquera énorméménet au football d'aujourd'hui. C'est une page qui se tourne.