Lewandowski veut jouer "pendant encore cinq années"

L'attaquant du Bayern Munich a exprimé son désir d'étirer au plus loin sa carrière de joueur.

Robert Lewandowski reste lié à un contrat au Bayern Munich jusqu'à l'été 2023, mais l'attaquant polonais prolifique a exprimé le désir de "jouer pendant au moins cinq ans encore".

À 32 ans, l'un des meilleurs finisseurs du circuit ne montre aucun signe de déclin. Il a soigné une blessure au genou ces derniers temps, ce qui l'a empêché de participer au quart de finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, mais compte 42 buts à son actif cette saison et reste l'un des principaux prétendants au Ballon d'Or 2021.

Interrogé sur ses projets futurs par GQ, Lewandowski a déclaré: "Je n'ai pas vraiment réfléchi à ce qui va se passer dans trois ou quatre ans. Mais je veux jouer encore au moins cinq ans. Peut-être plus longtemps si je peux."

Il n'y a pas d'urgence pour les champions d'Allemagne en titre afin d'entamer pour le moment des négociations contractuelles. Mais, ils pourraient décider de le faire assez rapidement, après avoir vu Lewandowski marquer 288 buts pour eux en 325 matchs. L'international polonais ne se presse pas cependant et refuse de faire des promesses relatives à son avenir.

Lewandowski assure bien se sentir au Bayern

Il a ajouté: "En ce moment, je suis à Munich, je joue dans la meilleure équipe du monde, je m'amuse avec mes coéquipiers et je me sens très bien ici. Je veux jouer au football au plus haut niveau pendant plus longtemps. Mon contrat avec le FC Bayern a encore deux ans, donc je ne pense pas qu'il y a besoin d'y penser dans l'immédiat"

Le Bayern espère que Lewandowski reviendra à l'action lors de son prochain match de Bundesliga contre Mayence samedi, vu qu'il vient de reprendre l'entraînement normalement.

Il a manqué six matches toutes compétitions confondues, mais Hansi Flick a déclaré aux journalistes après avoir vu son équipe vaincre le Bayer Leverkusen 2-0 mardi: "Il incarne certainement une option. Nous sommes heureux que les choses avancent si vite pour lui."