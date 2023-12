Lewandowski poussé dehors, il répond cash au Barça

Barcelone a été informé en termes très clairs que Robert Lewandowski ne quittera pas le club lors de la fenêtre de janvier par l'agent Pini Zahavi.

Lewandowski est sous le feu des projecteurs du club catalan depuis quelques temps en raison de ses performances décevantes sur le terrain.

Mais en plus, l'international polonais est aussi le plus gros salaire du Barça en cette période de crise financière, ce qui double l'attention portée à ses performances.

L'article continue ci-dessous

Des rumeurs ont associé le joueur de 35 ans à un transfert potentiel en janvier vers la Saudi Pro League et ces rumeurs se sont intensifiées après que Pini Zahavi a été aperçu en train de dîner avec le président du FC Barcelone, Joan Laporta, en Catalogne.

Zahavi a joué un rôle déterminant dans le transfert de Lewandowski au Camp Nou et on lui a demandé, en quittant le restaurant, si l'ancienne star du Bayern Munich et du Borussia Dortmund resterait avec les Balugrana jusqu'à la fin de la saison.

Il a donné une réponse simple en deux mots qui, il l'espère, mettra un terme à l'affaire : "Bien sûr".

Le meilleur espoir pour Lewandowski de voir les spéculations autour de son avenir se dissiper est de retrouver la forme prolifique de buteur qui a été la marque de sa carrière.

Il n'a marqué que trois buts lors de ses 13 derniers matches sous le maillot du FC Barcelone, alors que l'équipe de Xavi s'enfonce dans le classement de la Liga à l'approche de la trêve hivernale.

Il semblerait que Zahavi ait rencontré Laporta pour discuter de l'avenir du milieu de terrain du Bayern Munich, Joshua Kimmich, qui a été étroitement lié à un transfert au FC Barcelone l'été prochain.

Kimmich est en fin de contrat avec le club de Bundesliga en juin 2025, ce qui le rend susceptible de partir à la fin de la saison.

Sport rapporte que l'opération devrait être "très compliquée", mais il s'agit d'un accord que Kimmich souhaite conclure après avoir passé neuf années fructueuses avec le Bayern.