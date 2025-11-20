Cependant, cette décision s'est avérée pleinement justifiée au cours des trois années qui ont suivi l'arrivée de l'international polonais en Catalogne, avec 109 buts en 158 apparitions toutes compétitions confondues.

Dans le cadre de cet accord avec le Bayern Munich, le Barça avait accepté un bonus de 5 millions d'euros. La moitié de cette somme aurait dû revenir au géant bavarois si Lewandowski avait inscrit 25 buts en Liga lors de sa première saison au club (2022-2023).

À deux journées de la fin, Lewandowski comptait 23 buts. Le titre de champion d'Espagne étant déjà acquis, le club catalan lui aurait demandé de ne plus marquer afin d'éviter ce versement au Bayern, comme l'affirme le journaliste Sebastian Staszewski (via Diario AS).

Lors d'une réunion en présence du président Joan Laporta, le FC Barcelone aurait demandé à Lewandowski de cesser de marquer. La raison invoquée serait économique : le club catalan devait verser 2,5 millions d'euros au Bayern Munich si l'attaquant polonais atteignait 25 buts. Le titre étant déjà acquis, le Barça aurait choisi de lui demander d'arrêter de marquer.

Cette situation souligne les graves difficultés financières du FC Barcelone.

Que le FC Barcelone confirme ou non ces informations est une autre histoire, mais il est de notoriété publique que le club catalan rencontre de sérieuses difficultés financières. Le retour à la règle du 1-1 en Liga n'est pas encore effectif, ce qui complique considérablement les transferts, même si l'on espère que le retour imminent au Camp Nou (anciennement Spotify) facilitera les choses.

Le salaire de Lewandowski, joueur le mieux payé du club, contribue également aux difficultés du FC Barcelone. Toutefois, il est prévu que ces informations soient divulguées à la fin de la saison, à l'expiration de son contrat, car aucun nouveau contrat ne devrait lui être proposé pour le moment.