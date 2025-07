Lewandowski, la grosse mise au point

Robert Lewandowski a rejoint Barcelone il y a trois ans et, durant cette période, il s'est imposé comme une icône du club. Ses 101 buts en 147 apparitions sont éloquents, et il espère bien marquer à de nombreuses reprises lors de la saison 2025-26.

Concernant la saison à venir, Lewandowski a donné son avis sur le Carrusel Deportivo (via MD) après son arrivée au Japon, où l'équipe d'Hansi Flick débute sa pré-saison. Il estime qu'il sera plus difficile pour Barcelone de réussir sur tous les plans par rapport à la saison 2024-25.

« Le plus important, ce sont les titres que nous voulons remporter. Je peux contribuer par mes performances, mais l'important, c'est l'objectif de l'équipe. Cette année sera plus difficile, car toutes les équipes veulent nous battre. Nous sommes ici pour bien préparer la saison et nous pouvons améliorer les choses, nous devons progresser et progresser. »

La saison 2025-26 pourrait être la dernière de Lewandowski sous les couleurs du FC Barcelone, son contrat expirant dans moins de 12 mois. À ce sujet, le joueur de 36 ans, dont le transfert en Arabie saoudite est évoqué pour l'été prochain, a fait une mise à jour discrète.

« J'ai beaucoup de choses en tête. Pour moi, l'important n'est pas la fin de la saison, mais ce que je peux faire cette saison. Je suis serein, regardons d'abord cette saison. »

Lewandowski réagit à l'arrivée de Marcus Rashford

Lewandowski a également été interrogé sur Marcus Rashford, qui a rejoint Barcelone en début de semaine en provenance de Manchester United.

« C'est un joueur au talent immense. Je me souviens que nous avions joué contre Manchester United (en 2023) et Marcus était en très bonne forme. Il peut nous aider et il peut jouer à différents postes. Il y a beaucoup de matchs, il faut donc qu'il soit comme ça. »