Lewandowski, la grosse arnaque

FC Barcelone vs FC Séville

Le FC Barcelone n’a pas beaucoup d’argent en ce moment, et ce depuis avant la pandémie de Covid-19.

Et si l’opposition de Joan Laporta l’accuse d’incompétence, la sécurité bancaire a sauvé bien des ennuis en 2022.

La Cadena SER a révélé que lors du transfert de Robert Lewandowski au club depuis le Bayern Munich, un fraudeur a failli s’enfuir avec 1 million d’euros. La personne en question s’est fait passer pour l’agent Pini Zahavi, qui représente Lewandowski, et a demandé aux Blaugrana de lui verser 1 million d’euros de commissions.

L'article continue ci-dessous

Les géants catalans ont obtempéré, en déposant 1 million d’euros sur un compte bancaire chypriote. Cependant, quelques jours plus tard, le service de conformité de la banque a informé le FC Barcelone de la nature inhabituelle du mouvement, le compte n’ayant jamais eu d’historique bancaire préalable – il a été ouvert plus tôt dans le mois. Ils ont soulevé le problème avec Zahavi, qui a clairement expliqué qu’il ne s’agissait pas de lui. La banque a ensuite pu intercepter le transfert et le FC Barcelone a récupéré l’argent sur son compte.

Même si aucun mal n’a été commis, cela soulève des questions sur la diligence raisonnable du Barça et sur la facilité avec laquelle les agents parviennent à soutirer de l’argent aux Blaugrana. Sans connaître les détails, il est impossible de connaître la complexité de la fraude, mais cela ne donne certainement pas une bonne image d’une administration déjà sous le feu des critiques pour sa gestion financière.