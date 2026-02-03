Le vétéran polonais est pressenti pour quitter la capitale catalane cet été, à la fin de son contrat, et il se murmure que les Blaugrana souhaitent recruter un nouvel attaquant de pointe.

La question de savoir si le FC Barcelone en a les moyens reste posée. Pour l'instant, le club catalan n'a pas exclu de conserver Lewandowski, mais exigerait de lui une baisse de salaire significative et un rôle de remplaçant.

Lewandowski refuse les approches de fin de mercato hivernal

Le joueur de 37 ans est depuis longtemps dans le viseur de l'Arabie saoudite, mais Lewandowski a décliné plusieurs offres. Kerry Hau de Sky Sports DE affirme qu'il a réitéré son refus lors du mercato hivernal, et que plusieurs clubs étaient prêts à lui proposer un contrat lucratif.

Robert Lewandowski a encore plus d'avantages à s'opposer au blocage saoudien et à la saison du FC Barcelone. Dans les environs, Wochen sera en train de jouer avec le Barça au-delà de son Zukunft ab Sommer geben. Der Vertrag des 37-Jährigen läuft am 30. Juni aus. @SkySportDE

– Kerry Hau (@kerry_hau) 2 février 2026

Lewandowski fixe le calendrier de la future décision de Barcelone

Selon Tomasz Wlodarczyk, cité par Sport, Lewandowski ne prendra de décision sur son avenir qu'en avril de cette année. Le vétéran numéro neuf a hâte de voir qui sera aux commandes une fois la poussière retombée sur les élections présidentielles de mars, et ensuite quel projet lui sera proposé – l’actuel président Joan Laporta est le favori pour continuer. Ce n'est que lorsqu'il aura une vision claire de la position du FC Barcelone qu'il envisagera des offres de la MLS ou d'Arabie saoudite.

Récemment, la compagne de Lewandowski, Anna Lewandowska, a révélé qu'elle pensait que c'était « probablement sa dernière année au Barça ». De nombreuses rumeurs circulent concernant un possible recrutement d'un grand numéro neuf par le Barça cet été, et ce ne serait pas la première fois que la promesse d'une recrue phare est utilisée lors des élections du club. Lewandowski se demande peut-être si la pression pour un attaquant de pointe s'estompera après la clôture du vote.