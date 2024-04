Lewandowski, l'énorme trahison

Iga Swiatek est accusé d'avoir "trahi" Robert Lewandowski lors du Clasico de dimanche entre le Real Madrid et le FC Barcelone au Bernabeu.

La victoire 3-2 des Blancos a provoqué des dissensions dans toute l'Espagne en raison de la nature controversée de ce succès. Le FC Barcelone s'est indigné lorsqu'un tir de Lamine Yamal a semblé franchir la ligne, mais aucun but n'a été accordé aux Catalans. Au lieu de cela, ils s'inclinaient sur un but de Jude Bellingham dans les dernières secondes du match pour le deuxième Clasico de la saison en Liga.

Parmi les joueurs du Barca déçus, Robert Lewandowski, qui a débuté la rencontre dans le rôle d'avant-centre pour l'équipe visiteuse. Il aurait pu compter sur le soutien de la sensation tennis Iga Swiatek, numéro 1 mondial de la WTA, depuis les tribunes, mais elle a révélé qu'elle soutenait les Blancs.

Une vraie trahison

Sur son compte X, elle a déclaré : "Merci beaucoup pour cette expérience. #HalaMadrid". Mundo Deportivo a qualifié sa décision de trahison. Lewandowski, après tout, s'est rendu à Paris pour voir sa compatriote participer à la finale de Roland-Garros en 2022 et l'a embrassée après sa victoire 6-1, 6-3 sur Coco Gauff.

"Je ne le savais pas et j'en suis heureuse, car j'aurais été très stressée", avait déclaré Swiatek lors de la conférence de presse qui a suivi son triomphe. "Je suis heureuse qu'il soit là, honnêtement. Je ne sais pas s'il est un grand fan de tennis ou non. Mais, oui, je veux dire, wow ! Il a été un athlète de haut niveau dans notre pays pendant tant d'années et c'est difficile de croire qu'il est venu me voir. J'espère qu'il a aimé. J'espère qu'il reviendra. Je n'en sais rien. Je suis tout simplement bouleversé". Ce n'est pas la première fois que Swiatek se rend au Bernabeu. Avant l'Open de Madrid de l'année dernière, tournoi qu'elle disputera la semaine prochaine, elle a visité le stade pendant sa phase de rénovation.