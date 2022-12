Lewandowski dévoile sa fameuse discussion avec Messi

L'attaquant du FC Barcelone Robert Lewndowski reste très discret sur sa discussion avec Lionel Messi pendant la Coupe du monde.

Lors du match entre l'Argentine et la Pologne en Coupe du monde, Lewandowski s'est retrouvé face à Lionel Messi.

A l'heure de jeu, l'attaquant polonais est allé à la rencontre du numéro 10 et ils ont échangé quelques mots.

"Je ne veux pas dire de quoi nous avons parlé, mais c'était une conversation agréable", a déclaré Lewandowski à Sport.

"Je pense que ce genre de choses, il ne faut pas les expliquer parce qu'elles sont privées mais c'était très agréable".

L'attaquant est le leader de ligne de Barcelone en l'absence de Messi et il a évoqué le triomphe de son prédécesseur à la Coupe du monde.

"C'est un rêve devenu réalité pour lui", a déclaré Lewandowski. "Il a tout accompli dans le football, c'est le meilleur joueur du monde. Et maintenant il en profite, je peux imaginer ce que cela signifie pour lui et pour le pays. Et comme il a bien joué ! Le monde entier l'a vu."