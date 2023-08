Lewandowski déjà cuit, la presse espagnole dénonce

Robert Lewandowski serait déjà "à la limite" en termes de condition physique.

Le FC Barcelone a eu du mal à faire plier Getafe dimanche soir, lors d'un match nul 0-0 sans relief. On s'inquiétait de leur capacité à se créer des occasions face à une défense compacte, mais le manque de danger créé par Robert Lewandowski était tout aussi inquiétant pour certains joueurs de Culers.

L'attaquant polonais a effectué deux tirs, tous deux cadrés, 31 touches de balle et a réussi 14 de ses 19 passes. Il a également perdu le ballon à 10 reprises et a semblé frustré tout au long du match.

Dans une certaine mesure, c'est normal, mais Sport estime que c'est symptomatique d'une tendance plus large. Ils affirment qu'il est déjà "à la limite" en termes de patience, ce qui contribue à sa frustration. Comme la saison dernière, on lui demande de laisser tomber le ballon et de l'offrir souvent, et il est physiquement malmené par les défenseurs.

Et ce, sans les compensations après le travail d'accumulation. Depuis février dernier, les occasions se font rares et le joueur aurait l'impression d'accomplir une tâche ingrate. Le quotidien catalan suggère que Ferran Torres pourrait être une bonne alternative à certains moments.