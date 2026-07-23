Lewandowski défend Yamal et identifie le point fort de l'Espagne

Robert Lewandowski, joueur du club américain de Chicago Fire, a livré son opinion sur la finale de la Coupe du monde 2026, remportée par l'Espagne face à l'Argentine sur le score d'un but à zéro.

Après ce sacre, de nombreux anciens footballeurs ont salué le grand esprit sportif et le style de jeu de l'équipe, qui ont contribué à sa conquête de la deuxième étoile.

Lors de la finale, plus précisément après le but de Ferran Torres, Lewandowski a été aperçu en train de célébrer aux côtés de légendes du football espagnol telles que Villa, Casillas, Llorente et Xavi.

L'ancien joueur du Barça a déclaré au réseau « ESPN» : « Ce n'était pas la finale la plus palpitante. La pelouse était lente, et ce n'était pas la meilleure façon de jouer. L'Espagne était supérieure et aurait pu gagner le match plus tôt ou avec un plus grand écart de buts. »

Il a poursuivi : « Ils ont maîtrisé le cours du jeu tout au long de la rencontre et ont conservé le ballon en permanence. Je soutenais l'Espagne, parce que j'ai passé des années au Barça et que j'y ai de nombreux amis, donc je les ai encouragés de tout mon cœur. Du côté de l'Argentine, je ne soutenais que Messi, mais il a déjà remporté la dernière Coupe du monde, et c'est pour cela que je souhaitais la victoire de l'Espagne. »

Il a ajouté : « C'est une équipe jeune, et elle peut encore remporter une autre Coupe du monde. J'ai apprécié le football et la victoire de l'Espagne. »

Il a également eu l'occasion d'évoquer la performance de Lamine Yamal lors du Mondial : « Il n'a pas livré sa meilleure performance, mais c'était extrêmement difficile. Il se remettait d'une blessure qui l'avait éloigné des terrains pendant huit semaines, puis il n'a pas pu beaucoup s'entraîner en raison des matchs qui s'enchaînaient tous les trois jours. »

Il a conclu : « L'atout de l'Espagne, c'est l'esprit d'équipe. Ils ont aidé Lamine à gagner, et lui aussi a contribué à la victoire de l'équipe. »