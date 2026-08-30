Leverkusen entre en force dans la course à la signature d'une star du Barça

Le Bayer Leverkusen s'est immiscé avec force dans la course à la signature d'un joueur du Barça lors de l'actuel mercato estival.

Selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », Marc Casado, milieu de terrain du Barça, traverse des jours décisifs pour déterminer son avenir, alors que le Bayer Leverkusen est entré en force dans la course à sa signature, et que le Beşiktaş continue de faire pression pour s'attacher ses services durant les derniers jours de la période des transferts.

Âgé de 22 ans, Marc Casado attend de fixer son avenir dans les derniers jours du marché des transferts.

Le milieu de terrain du Barça est l'un des joueurs susceptibles de quitter les rangs du club catalan lors de la dernière phase de la période des transferts.

La destination allemande semble attrayante pour Casado, le projet de Leverkusen correspondant au profil du milieu de terrain qui a été formé à l'académie de La Masia, que ce soit par le fait de miser sur les jeunes joueurs ou par la philosophie de jeu, qui présente certains points communs avec le style du Barça.

L'équipe allemande est par ailleurs dirigée cette saison par Carles Martínez, l'entraîneur catalan qui dispute sa première saison à la tête du staff technique du Bayer Leverkusen, et qui connaît bien Casado ainsi que les étapes de sa formation à l'académie du Barça.

Ce facteur pourrait constituer un attrait particulier pour le milieu de terrain au moment d'évaluer l'offre.

Leverkusen apparaît ainsi comme une option intéressante pour Casado, qui pourrait trouver en Allemagne une équipe en plein essor et capable d'accorder un rôle de premier plan aux jeunes talents.

Un tel scénario permettrait au joueur formé à l'académie du Barça de poursuivre son développement dans un championnat de premier plan comme la Bundesliga.

Le Beşiktaş, de son côté, continue de faire pression pour recruter le milieu de terrain, le club turc étant, aux côtés de Leverkusen, le club le plus sérieux dans l'affichage de son intérêt pour s'attacher les services de Casado durant la dernière phase du marché des transferts.

La Premier League anglaise a également connu des mouvements visant à sonder la situation du joueur, plusieurs clubs s'étant renseignés sur son cas, dont Everton, mais cet intérêt ne s'est jusqu'à présent pas transformé en une offre permettant de parler de négociations avancées.



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