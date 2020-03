L’Euro 2020 reporté à décembre ?

Selon la presse anglaise, le championnat d’Europe des Nations pourrait finalement se tenir en décembre prochain.

En raison de la perturbation du calendrier européen, l’ a aujourd’hui très peu de chances de se tenir aux dates prévues, c’est-à-dire en juin prochain. L’UEFA planche dès maintenant sur une nouvelle programmation pour cette épreuve.

Il y a quelques jours, la tendance semblait être à un report d’un an. Mais, aujourd’hui, et si l’on se fie à ce que révèle le Telegraph, les instances européennes penseraient plus à faire disputer la compétition en décembre.

L’UEFA ne voudrait pas empiéter sur l’agenda de la FIFA

Ainsi, elles donneraient la possibilité aux différentes associations de terminer leurs championnats respectifs, tout en évitant d’empiéter sur le calendrier de la FIFA avec la Coupe du Monde des clubs qui est prévue à l’été 2021. Bien sûr, tout cela requiert une organisation minutieuse et beaucoup de concessions avec les équipes et pays concernés.

L’UEFA prévoit une réunion mardi prochain avec son comité exécutif, ses différents membres et aussi les représentants des différentes ligues européennes pour décider de la suite à donner à ses différentes compétitions et donc aussi de sa compétition continentale. Une réunion qui se déroulera en vidéo-conférence.