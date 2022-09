Découvrez les propos des protagonistes après PSG-Juventus.

Kylian Mbappé, attaquant du PSG : "Nous voulons toujours nous confronter aux grandes équipes. C’est pour cela que nous disputons la Ligue des Champions. Ce sont ces matchs que nous aimons et dans lesquels nous voulons nous montrer. C’est là qu’il faut montrer de la personnalité, notre qualité. Nous savions déjà avant le match ce sur quoi nous devons travailler. Nous avons des lacunes, mais nous allons bosser pour les résoudre et ferons notre maximum pour cela. »

Christophe Galtier, entraîneur du PSG : "J’ai voulu faire de l’humour c’était une blague de mauvais goût mais croyez-moi nous ne sommes pas hors-sol au PSG. Nous sommes tous concernés par le climat et les enjeux écologiques. On s’est déplacé à Lille en faisant 2h45 de bus aller/retour. On est conscient des enjeux climatiques. En France, ce n’est plus possible de faire de l’humour. Et ce, même si ma blague n’était pas top. Je l’ai compris très vite en rentrant à la maison. »