Les vérités de Messi sur Mbappé et Neymar

Dans un entretien au média mexicain TUDN, Leo Messi s'est livré sur Mbappé et Neymar.

Leo Messi se livre. Au micro du média mexicain TUDN, il a été sondé sur ses coéquipiers parisiens, à commencer par Neymar.

« Nous nous connaissons et apprécions depuis longtemps à Barcelone, et maintenant nous sommes heureux à Paris. J’aime jouer avec lui tous les jours, et les jours de repos», a ainsi glissé La Pulga.

Messi a ensuité été interrogé au sujet du phénomène parisien Kylian Mbappé et a déversé sur le Bondynnois un torrent de louanges.

"Kylian est un joueur différent, une bête qui est très forte en 1VS1, qui va dans l'espace, qui est très rapide, qui marque beaucoup de buts. C'est un joueur complet et il l'a prouvé pendant des années, et il sera certainement parmi les meilleurs", a-t-il apprécié.