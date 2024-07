Les ventes d’IPTV explosent grâce à un président de Ligue 1

Un président de Ligue 1 a fait exploser les ventes d’IPTV, à contre cœur.

La Ligue 1 a de nouveaux diffuseurs pour le compte de la saison prochaine. Après plusieurs semaines de tractations, ce sont finalement DAZN et BeIN Sports qui ont acquis les droits de diffusion du championnat français. Mais cette solution revient à un prix exorbitant pour plusieurs téléspectateurs qui risquent de passer par des moyens illégaux pour suivre les matchs de l’élite du football français. L’une d’elles, en l’occurrence l’IPTV, a même connu un essor ces derniers jours en raison du manque de malice d’un président de Ligue 1.

Pablo Longoria s’attaque à l’IPTV

« La France c'est un pays multisports et il faut remettre de la passion dans le football sans polémique. Il y aussi trop d'IPTV et de piratage en France, ce n'est pas normal. C'est voler nos droits et voler la valeur du championnat. C'est voler aux clubs. C'est la culture du gratuit alors que nous on paye. L'IPTV ça détruit de la valeur. On doit mieux protéger notre produit ».

L'article continue ci-dessous

Getty

Ce sont là les griefs de Pablo Longoria à l’encontre de l’IPTV. En marge de la présentation de Roberto De Zerbi, le président de l’OM avait fustigé que les fans s’en remettent à cette solution illégale pour suivre les matchs au détriment des moyens autorisés.

Longoria rend indirectement service aux vendeurs d’IPTV

Mais les mots de Pablo Longoria, soutenu après Daniel Riolo dans l’After Foot de RMC, n’ont pas eu l’impact espéré. Bien au contraire, cela a même boosté les ventes d’IPTV. C’est ce qu’explique un vendeur de la solution dans une enquête réalisée par Le Parisien.

« Après les propos de Longoria et de Riolo dans l’After Foot, on a eu une explosion de demandes d’IPTV. En ce moment, je vends en moyenne 30 IPTV par jour. Je n’ai jamais fait autant pour un mois de juillet. Les présidents font finalement notre publicité », révèle ce dernier dans les colonnes du journal.