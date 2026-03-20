Les trois options du Barça en défense centrale dévoilées

Cependant, des doutes subsistent quant à la possibilité de faire venir l'international italien au Camp Nou, son prix étant potentiellement bien supérieur aux moyens des Catalans.





Alors qu'il a été récemment rapporté que l'Inter pourrait accepter des offres supérieures à 50 millions d'euros pour Bastoni, ED indique désormais que les Nerazzurri exigeraient un package complet avoisinant les 100 millions d'euros, une somme irréalisable pour le Barça, d'autant plus qu'ils prévoient également de recruter un nouvel attaquant de pointe.





Dans ce contexte, le FC Barcelone a commencé à explorer d'autres pistes, selon ED. Pau Torres en fait partie, les Catalans étant séduits par son expérience en Liga, où il a évolué auparavant à Villarreal.





Il a déjà été mentionné que Torres serait favorable à un transfert au FC Barcelone, même si les négociations avec Aston Villa, qui considère l'international espagnol comme un joueur important, s'annoncent difficiles.





Nico Schlotterbeck est également une option pour Barcelone. Compte tenu de son indécision quant à une prolongation de contrat avec le Borussia Dortmund, le défenseur allemand devrait être disponible cet été. Cependant, les Catalans devront faire face à une forte concurrence de leur rival historique, le Real Madrid, actuellement en tête de liste.





Qui Barcelone devrait-il privilégier ?





En fin de compte, le budget de Barcelone dépendra d'un facteur principal : le respect de la règle du « 1:1 » en Liga. Si le club catalan y parvient avant l'ouverture du mercato estival, l'arrivée d'un défenseur de haut niveau sera facilitée. Dans ce cas, Bastoni serait probablement le joueur ciblé.





Bastoni correspond à de nombreux critères pour Barcelone, tout comme Torres et Schlotterbeck. Reste à savoir lequel des deux, le cas échéant, rejoindra le Camp Nou.