Les termes 'Messi' et 'burofax' plus recherchés sur Google

Le probable départ de Lionel Messi du Barça a énormément agité les internautes français et du monde entier.

Si le probable départ du Barça de Leo Messi a été un tremblement de terre en , la n'a pas été épargnée, toutes proportions confondues.

Le monde non plus. En effet, le terme "Lionel Messi" a été plus recherché mardi soir sur le moteur de recherche Google que le terme "COVID19" dans le monde entier, selon Conflits.fr.

"Bartomeu" a explosé, lui qui a connu plus de 1 450 % de recherches de la part des internautes.

En France, le terme "Burofax" (le moyen choisi par Messi pour informer ses dirigeants de son départ" a connu un bond de plus de 4 550 % requêtes. Et ce n'est certainement pas fini...